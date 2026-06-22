Москва22 июн Вести.ИС "Вести" и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о восьмилетней Аделине Артемовой из Краснодара.

У девочки тяжелая форма эпилепсии, обследования показали, что мучительные судорожные приступы вызваны нейродегенеративным заболеванием, плохо поддающимся лечению. Противосудорожные лекарства в разных комбинациях и дозировках помогали лишь на время, затем судорожные приступы вернулись с новой силой. Надежда избавиться от мучений появилась лишь после того, как врачи подобрали Аделине препарат ценобамат, эффективный при подобных видах эпилепсии. Но лекарство очень дорогое, для мамы девочки его стоимость совершенно неподъемная.

В год в поведении дочери появились странности – она махала руками как крылышками, повторяла одни и те же движения, раскладывала игрушки в ряд. Врачи подозревали расстройство аутистического спектра, рекомендовали занятия со специалистами. В четыре года Аделина перенесла воспаление головного мозга, на фоне которого развилась эпилепсия. Дочери подбирали разные лекарства, приступы стали случаться реже, но окончательно так и не ушли. Мне пришлось забрать Аделину из детского сада и уволиться с работы, чтобы за ней ухаживать. К семи годам на смену приступам пришли повторяющиеся замирания: дочь смотрела в одну точку, ритмично сжимая кулачки. Нас направили в московскую клинику для обследования и коррекции терапии, в результате у Аделины обнаружили нейродегенеративное заболевание. После этого врачи вновь поменяли схему терапии, и приступы наконец прекратились. К несчастью, год назад они вернулись с новой силой, мне необходимо все время быть рядом с дочерью, чтобы успеть ей помочь. В марте Аделине по жизненным показаниям назначили терапию препаратом ценобамат – он является наиболее эффективным при тяжелой эпилепсии. Но у нас это лекарство не купить, надо везти из-за границы, стоит оно огромных денег. Самой мне его не оплатить, воспитываю дочь одна. Умоляю, помогите! из письма Татьяны Сидошенко, мамы Аделины

Для спасения Аделины Артемовой не хватает 310 835 руб.

У Аделины тяжелое нейродегенеративное заболевание центральной нервной системы, сопровождающееся частыми выраженными эпиприступами, не купируемыми всеми доступными в нашей стране препаратами в максимально возможных по возрасту дозировках. С учетом тяжести заболевания в федеральном центре ребенку рекомендован прием препарата ценобамат. На фоне приема данного препарата отмечается резкое снижение частоты приступов и, соответственно, снижение экстренных обращений и госпитализаций, что улучшает качество жизни ребенка. Препарат не зарегистрирован в России, но разрешен к ввозу и применению Заведующая педиатрическим отделением Городской поликлиники №27 Ксения Перепечаева (Краснодар)

Стоимость лекарства 679 800 руб.

300 000 руб. внесло ООО "АЛЮТЕХНИК"

47 513 руб. собрали телезрители ГТРК "Кубань"

21 452 руб. собрали читатели rusfond.ru

Не хватает 310 835 руб.

ПОМОЧЬ АДЕЛИНЕ

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире телеканала "Россия 1" и радио "Вера", в социальных сетях, а также в 118 печатных, телевизионных и интернет-СМИ. Возможны переводы с банковских карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать. Всего собрано свыше 24,385 млрд руб. В 2026 году (на 18 июня) собрано 699 577 021 руб., помощь получил 1641 ребенок. Русфонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник" за 2000 год, с сентября 2017 года входит в реестр СО НКО – исполнителей общественно полезных услуг. В январе 2025 года президентский грант выиграл проект Русфонда "ПроРегистр. Продолжение". В июне 2025-го эндаумент Русфонда выиграл грант Фонда Потанина. В сентябре Русфонд и Национальный РДКМ стали победителями конкурса грантов мэра Москвы 2025 года. Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.

Адрес фонда: 125315, г. Москва, а/я 110;

rusfond.ru; e-mail: rusfond@rusfond.ru

Приложения для айфона и андроида rusfond.ru/app