Москва27 июл Вести.ИС "Вести" и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о 16-летнем Матвее Максимове из поселка Лучегорск в Приморском крае.

У мальчика тяжелая форма сколиоза, искривление стремительно развивается на фоне опасного врожденного заболевания – спинальной мышечной атрофии. Ослабленные мышцы не в силах поддерживать позвоночный столб, деформация прогрессирует. Матвей страдает от болей в спине, органы грудной клетки сдавливаются, дыхание затруднено. Избавить мальчика от мучений поможет только операция с установкой фиксирующей металлоконструкции на позвоночник, которую нужно провести незамедлительно. Но ее оплата родителям Матвея не по силам.

У сына два опасных заболевания – спинальная мышечная атрофия (СМА) и сколиоз самой тяжелой, 4-й степени. После рождения Матвей рос и развивался нормально, в десять месяцев уже ходил. Но в два года мы стали замечать, что при беге у него подкашивается правая нога. В поликлинике назначили лекарства, массаж и физиотерапию – улучшений не было, мышечная слабость в ногах прогрессировала, походка ухудшилась. Приморские врачи посоветовали обследовать сына в федеральном центре. В пять лет в Петербурге после генетического исследования Матвею диагностировали СМА – наследственное заболевание спинного мозга, при котором все мышцы постепенно слабеют. Сейчас сын передвигается в инвалидной коляске, но учится в десятом классе обычной школы, мечтает стать политологом. Очередное обследование выявило у него искривление позвоночника. Из-за крайней слабости мышц сколиоз быстро прогрессирует, появились боли в спине, искривленный позвоночник давит на внутренние органы. Это очень опасно. На консультации в Медицинском центре Дальневосточного федерального университета во Владивостоке врачи сказали, что консервативное лечение уже не поможет – необходима операция по установке на позвоночник металлоконструкции. Хирургическое лечение сложное и очень дорогое, по ОМС и госквотам его не проводят, а собрать нужную для оплаты сумму наша семья не в состоянии. Прошу, помогите! из письма Михаила Максимова, папы Матвея

Для спасения Матвея Максимова не хватает 1 687 328 руб.

У Матвея спинальная мышечная атрофия 3-го типа, осложненная грудопоясничным сколиозом 4-й степени. Искривление позвоночника усиливается, нарастает дыхательная недостаточность. Необходима срочная операция с установкой металлоконструкции, которая устранит деформацию позвоночника. Хирургическое лечение позволит избежать тяжелых осложнений, избавит от болей. Качество жизни мальчика улучшится травматолог-ортопед Медицинского центра Дальневосточного федерального университета Константин Зинченко (Владивосток)

Стоимость операции 2 002 368 руб.

315 040 руб. собрали читатели rusfond.ru

Не хватает 1 687 328 руб.

ПОМОЧЬ МАТВЕЮ

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире телеканала "Россия 1" и радио "Вера", в социальных сетях, а также в 118 печатных, телевизионных и интернет-СМИ. Возможны переводы с банковских карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать. Всего собрано свыше 24,524 млрд руб. В 2026 году (на 23 июля) собрано 838 795 034 руб., помощь получили 2017 детей. Русфонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник" за 2000 год, с сентября 2017 года входит в реестр СО НКО – исполнителей общественно полезных услуг. В январе 2025 года президентский грант выиграл проект Русфонда "ПроРегистр. Продолжение". В июне 2025-го эндаумент Русфонда выиграл грант Фонда Потанина. В сентябре Русфонд и Национальный РДКМ стали победителями конкурса грантов мэра Москвы 2025 года. Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.

Адрес фонда: 125315, г. Москва, а/я 110;

rusfond.ru; e-mail: rusfond@rusfond.ru

Приложения для айфона и андроида rusfond.ru/app

Телефон: 8-800-250-75-25 (звонок по России бесплатный), 8 (495) 926-35-63 с 10:00 до 20:00