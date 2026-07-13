Москва13 июл Вести.ИС "Вести" и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о 13-летней Мирославе Бугаенко из Старого Оскола Белгородской области.

У девочки сколиоз самой тяжелой, 4-й степени. Искривление позвоночника усиливается, внутренние органы сдавливаются, девочке трудно дышать, болят почки, приступы головной боли и головокружения приводят к обморочным состояниям. Консервативное лечение не помогло. Единственный шанс избавить Мирославу от мучений – только операция. Московские хирурги берутся провести ее по новой технологии VBT (Vertebral Body Tethering), которая поможет устранить искривление, сохранив подвижность позвоночника. Но у мамы Мирославы нет двух миллионов с лишним, чтоб оплатить операцию. Им очень нужна наша помощь.

Из письма Елены Бугаенко мамы Мирославы: "Меня всегда радовало, что дочка все успевает: и учится на отлично, и в музыкальной школе одна из лучших учениц, играет на саксофоне, выступает с концертами. Но три года назад она простудилась, раскашлялась. Сделали рентген: воспаление легких. Еще врач увидела на снимке искривление позвоночника, направила к ортопеду. Он диагностировал начальную стадию сколиоза, назначил лечение. Массажи и плавание не помогали, искривление становилось все заметнее – перекосились плечи, бедра. Мы стали активнее заниматься лечебной физкультурой, чаще в бассейн ходить. В прошлом году Мирослава подросла на 11 см, и позвоночник искривился еще больше, появились боли в спине, стали руки неметь. Однажды случился обморок. Недавнее обследование показало, что сколиоз достиг самой тяжелой формы. Мы поехали на консультацию в Москву. Доктор говорит, что дочке нужна срочная операция. Ее предлагают провести по новой технологии: установить гибкую металлическую конструкцию, которая в период лечения сохранит подвижность позвоночника и постепенно выпрямит его. Стоит это два миллиона! Я мать-одиночка, у меня нет таких денег. Умоляю, помогите!"

Для спасения Мирославы Бугаенко не хватает 377 762 руб.

Руководитель Центра патологии позвоночника ООО "Клинический госпиталь на Яузе" Андрей Бакланов (Москва): "У Мирославы грудопоясничный сколиоз самой тяжелой, 4-й степени, прогрессирующая форма. Консервативное лечение не дало желаемого результата. Девочка испытывает сильную боль в спине, отмечены признаки дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности. Ей необходимо хирургическое лечение в ближайшее время. Операция по новой технологии VBT (Vertebral Body Tethering) позволит устранить искривление, сохранив подвижность позвоночника. После периода восстановления качество жизни Мирославы значительно улучшится, уйдет боль, восстановится баланс тела, полноценное дыхание. Девочка сможет вести активный образ жизни наравне со сверстниками".

Стоимость операции 2 093 619 руб.

1 000 000 руб. внес жертвователь, пожелавший остаться неназванным

130 500 руб. собрали участники благотворительной акции "Миллион призов"

121 418 руб. собрали пользователи благотворительного сервиса mos.ru

463 939 руб. собрали читатели lenta.ru и rusfond.ru

Не хватает 377 762 руб.

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