Москва23 июн Вести.ИС "Вести" и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о четырехмесячном Лене Коновалове из подмосковного города Лобни.

У малыша синдром короткой кишки. Он родился с тяжелейшей патологией развития – расщелиной в брюшной стенке. Через отверстие выпадали петли кишечника, развивалось воспаление и некроз. Для спасения ребенка потребовалось две операции. Пораженные ткани удалили, в результате сохранилась лишь небольшая часть кишечника – этого слишком мало для усвоения обычной детской еды. Теперь жизнь Лени полностью зависит от внутривенного питания. Оно очень дорогое, родители мальчика не в силах собрать нужную сумму.

Из письма Татьяны Коноваловой, мамы Лени: "Еще до рождения малыша у него заподозрили дефект передней брюшной стенки. Врачи предупредили, что сразу после появления на свет нужна будет операция. Леня родился крохотным, слабым, через расщелину в брюшной стенке выпадали петли кишечника. На второй день малыша прооперировали, кишечник вправили, провели пластику брюшной стенки. Лекарства и питательные смеси вводили через стому. Но начался некроз кишечника, потребовалась вторая операция, омертвевшие ткани удалили. После операции осталось малая часть кишечника, этого очень мало для усвоения пищи. Леню пришлось кормить внутривенно через капельницу. Но состояние сына ухудшалось, и его перевели в детскую Филатовскую больницу в Москве, подобрали программу питания и установили венозный катетер для его введения. Леня стал набирать вес, окреп, повеселел. Нас готовы выписать с условием, что мы обеспечим сына всем необходимым. Но питание т расходные материалы стоят неимоверно дорого, у нас таких денег нет. Конечно, я сразу же обращусь в местный минздрав, чтобы нас обеспечили внутривенным питанием. Но на решение вопроса уйдет время, а кормить сына нужно сейчас. Пожалуйста, помогите купить питание хотя бы на первое время!"

Для спасения Лени Коновалова не хватает 1 039 981 руб

Заведующая отделением педиатрии Детской городской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова Елена Костомарова (Москва): "У Лени тяжелое врожденное заболевание кишечника – гастрошизис, который привел к некрозу части тонкого кишечника, вследствие чего его необходимо было удалить. В результате после двух операций у ребенка сформировался синдром короткой кишки: от тонкого кишечника сохранилось всего 30 см, организм малыша не может полноценно усваивать обычную детскую пищу, сейчас основное питание Леня получает внутривенно. Для того чтобы малыш мог нормально расти и развиваться, ему жизненно необходимо парентеральное (внутривенное) питание".

Стоимость внутривенного питания на три месяца и расходных материалов для его введения 1 345 807 руб.

305 826 руб. собрали читатели lenta.ru и rusfond.ru

Не хватает 1 039 981 руб.

ПОМОЧЬ ЛЕНЕ

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире телеканала "Россия 1" и радио "Вера", в социальных сетях, а также в 118 печатных, телевизионных и интернет-СМИ. Возможны переводы с банковских карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать. Всего собрано свыше 24,385 млрд руб. В 2026 году (на 18 июня) собрано 699 577 021 руб., помощь получил 1641 ребенок. Русфонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник" за 2000 год, с сентября 2017 года входит в реестр СО НКО – исполнителей общественно полезных услуг. В январе 2025 года президентский грант выиграл проект Русфонда "ПроРегистр. Продолжение". В июне 2025-го эндаумент Русфонда выиграл грант Фонда Потанина. В сентябре Русфонд и Национальный РДКМ стали победителями конкурса грантов мэра Москвы 2025 года. Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.

Адрес фонда: 125315, г. Москва, а/я 110;

rusfond.ru; e-mail: rusfond@rusfond.ru

Приложения для айфона и андроида rusfond.ru/app

Телефон: 8-800-250-75-25 (звонок по России бесплатный), 8 (495) 926-35-63 с 10:00 до 20:00