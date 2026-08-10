Москва10 авг Вести.ИС "Вести" и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о 16-летнем Данииле Немише из Санкт-Петербурга.

У мальчика редкий и агрессивный вид рака – острый лимфобластный лейкоз, осложненный генетической поломкой и не откликающийся на лечение. Даниил перенес высокодозную химиотерапию, трансплантацию костного мозга и тяжелейшее осложнение – реакцию "трансплантат против хозяина" в острой форме. Ему жизненно необходим препарат ревумениб, предназначенный для лечения острых лейкозов с поломкой гена. Это лекарство стоимостью больше 5,5 млн руб. не зарегистрировано в России, но разрешено к применению. Вот только у родителей Даниила таких денег нет.

Болезнь у сына обнаружили почти случайно. Прошлой осенью в школе проходил медосмотр, и Даня сдал анализ крови. В тот же день его госпитализировали, потому что у него в крови обнаружили огромное количество онкоклеток. Для нас это был шок, ведь проблем со здоровьем у сына никогда не было, он рос активным, занимался народными танцами и в театральной студии. Первый курс химиотерапии помог, но некоторое количество раковых клеток еще остается. К тому же у Дани выявили генетическую поломку, которая затрудняет лечение. Врачи сразу сказали, что одной химией болезнь не вылечить, потребуется трансплантация костного мозга. В марте этого года сыну пересадили костный мозг от неродственного донора. Трансплантат быстро прижился, но возникло тяжелое осложнение – реакция "трансплантат против хозяина", кожа слезала, начались сильные боли, подскочила температура. Сейчас врачам удалось стабилизировать состояние Дани, но анализы показывают, что риск рецидива остается высоким. Чтобы этого не случилось, необходим прием новейшего препарата. Он очень дорогой, и сами мы его купить никак не сможем. Надежда только на вас! Пожалуйста, помогите спасти сына из письма Светланы Овчаровой, мамы Даниила

Для спасения Даниила Немиша не хватает 3 783 873 руб.

У Даниила острый лимфобластный лейкоз, который имеет первичное рефрактерное течение (не откликается на терапию), обнаружены генетические мутации. Мальчик отнесен в группу высокого риска рецидива, поэтому для достижения ремиссии ему провели трансплантацию костного мозга. Сейчас для закрепления ремиссии и предотвращения возможных рецидивов Даниилу необходима терапия препаратом ревумениб, это представитель нового класса препаратов, предназначенный для лечения острых лейкозов с перестройками генов КМТ2А. Препарат не зарегистрирован в России, но разрешен к ввозу и применению заведующая гематологическим отделением Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Петрова Юлия Федюкова (Санкт-Петербург)

Стоимость лекарства 5 608 350 руб.

1 824 477 руб. собрали читатели lenta.ru, rbc.ru и rusfond.ru

Не хватает 3 783 873 руб.

ПОМОЧЬ ДАНИИЛУ

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