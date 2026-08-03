Москва3 авг Вести.ИС "Вести" и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о десятилетней Эле Бубновой из города Сретенска Забайкальского края.

У девочки злокачественное заболевание крови – острый лимфобластный лейкоз. Химиотерапия помогла вывести Элю в ремиссию, но оставалась угроза рецидива. И угроза осуществилась – спустя три года рак вернулся! Эля перенесла две пересадки костного мозга – донорами стали ее братья. Но состояние девочки сильно осложнила тяжелая инфекция. И теперь Эле жизненно необходим мощный и дорогой противовирусный препарат. Но ее мама, которая одна воспитывает пятерых детей, купить лекарство стоимостью почти 5 млн руб. просто не в состоянии.

Дочке было четыре года, когда она заболела. Все началось как обычная ангина, но лечение Эле не помогало, температура росла. Мы поехали в больницу, где дочку сразу обследовали. Анализ крови оказался плохим – низкий уровень тромбоцитов и гемоглобина. После пункции костного мозга выяснилось, что у Эли рак крови! Благодаря химиотерапии дочка вышла в ремиссию. В этом была и заслуга Русфонда: вы очень помогли Эле, оплатили важный и дорогой химиопрепарат. Огромное спасибо! Однако мы вынуждены вновь обратиться за помощью. К сожалению, в 2023 и 2024 годах у Эли произошли два рецидива острого лимфобластного лейкоза. Чтобы спасти дочку, врачи провели ей две трансплантации костного мозга, донорами стали братья Эли. Сейчас дочка в ремиссии, но из-за тяжелого инфекционного осложнения после трансплантации она вынуждена продолжать лечение. Ее иммунитет ослаблен, и для того, чтобы справиться с опасной инфекцией, необходим мощный препарат, который нужно везти из-за границы. Сама я купить лекарство не в силах: у меня пятеро детей, воспитываю их одна. Пожалуйста, спасите дочку! Из письма Марины Карелиной, мамы Эли

Для спасения Эли Бубновой не хватает 2 120 135 руб.

Учитывая диагноз и тяжелое течение болезни, мы провели Эле трансплантацию костного мозга от родственного донора (брата). В посттрансплантационном периоде у девочки развилась цитомегаловирусная инфекция, которая может вызвать опасные осложнения. Поэтому девочке по жизненным показаниям назначена терапия эффективным противовирусным препаратом марибавир. Данный препарат не зарегистрирован в России, но разрешен к ввозу и применению Детский онколог Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Анна Смирнова (Санкт-Петербург)

Стоимость лекарства 4 985 200 руб.

2 865 065 руб. собрали читатели rbc.ru и rusfond.ru

Не хватает 2 120 135 руб.

ПОМОЧЬ ЭЛЕ

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире телеканала "Россия 1" и радио "Вера", в социальных сетях, а также в 118 печатных, телевизионных и интернет-СМИ. Возможны переводы с банковских карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать. Всего собрано свыше 24,551 млрд руб. В 2026 году (на 30 июля) собрано 865 093 768 руб., помощь получили 2089 детей. Русфонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник" за 2000 год, с сентября 2017 года входит в реестр СО НКО – исполнителей общественно полезных услуг. В январе 2025 года президентский грант выиграл проект Русфонда "ПроРегистр. Продолжение". В июне 2025-го эндаумент Русфонда выиграл грант Фонда Потанина. В сентябре Русфонд и Национальный РДКМ стали победителями конкурса грантов мэра Москвы 2025 года. Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.

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