Москва20 июл Вести.ИС "Вести" и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о полуторагодовалом Самире Мустафаеве из поселка Ленино в Республике Крым.

У мальчика злокачественное заболевание крови – острый лимфобластный лейкоз. Состояние ребенка осложнено инфекционными заболеваниями кишечника и легких. Химиотерапия помогла вывести Самира в ремиссию, но полностью избавиться от опухолевых клеток пока не удается, остается угроза рецидива. По жизненным показаниям ребенок нуждается в иммунотерапии препаратом блинцито. Но лекарство стоит больше 1,5 млн руб. – таких денег в семье Самира нет.

Из письма Зенифе Умеровой, мамы Самира: "Сын родился здоровым, развивался без отклонений. Но в январе начал сильно болеть: ОРВИ, потом пневмония. В марте мы заметили, что Самир ослабел, побледнел, даже пожелтел. Педиатр назначил анализ крови, затем направил нас в Республиканскую детскую больницу в Симферополе. Там анализ повторили, отправили материал на исследование в московскую клинику. По результатам сыну поставили страшный диагноз: острый лимфобластный лейкоз. Сразу начали химиотерапию, Самир вышел в ремиссию, но в крови еще остаются опухолевые клетки, и к тому же у сына развились инфекционные заболевания кишечника и легких. Врачи провели телемедицинскую консультацию с московскими коллегами и приняли решение назначить иммунотерапию препаратом блинцито. Это единственное лекарство, которое поможет нашему малышу. К сожалению, в отделении больницы препарата нет, надо покупать самим, но лекарство очень дорогое – сумма для нас неподъемная. Верим, что с вашей помощью все преодолеем. Пожалуйста, помогите спасти Самира!"

Для спасения Самира Мустафаева не хватает 1 003 552 руб.

Гематолог Республиканской детской клинической больницы Оксана Шелег (Симферополь): «У Самира острый лимфобластный лейкоз. Полный ответ организма на проводимое лечение отсутствует, у ребенка развиваются осложнения. Чтобы спасти мальчика, необходимо усилить терапию эффективным противоопухолевым препаратом блинцито (блинатумомаб)».

Стоимость лекарства 1 596 918 руб.

350 000 руб. собрали волонтеры Ленинского района при поддержке Наргизы Тураевой

243 366 руб. собрали читатели rusfond.ru

Не хватает 1 003 552 руб.

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