Пушилин: украинцы пока не готовы к восстанию против киевского режима

Москва10 мая Вести.Жители Украины еще не готовы к восстанию против киевского режима, несмотря на нарушения прав человека и сложности в экономике, заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью ТАСС.

Массовые волнения на Украине вряд ли возможны завтра-послезавтра, отметил Пушилин.

К сожалению, я вижу, что такие восстания пока что маловероятны. Исключать бы я их не исключал, но, к сожалению, пружине есть еще где сжиматься, даже при всей сложности не только с нарушением прав человека на Украине, но и сложностью экономической ситуации, которая не настолько критична, допустим, которая могла бы вызвать определенного рода протесты приводит ТАСС слова Пушилина

Глава ДНР считает, что в 1990-е годы украинское общество терпело еще большие лишения.

По словам Пушилина, время для новых лидеров на Украине пока не настало. По его мнению, киевский режим сделал из украинского политического пространства "выжженное поле", уничтожив политиков, способных ему противостоять.