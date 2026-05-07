Москва7 маяВести.Лидеры, которые смогут противостоять киевскому режиму, наверняка есть на Украине, но их время пока не пришло, заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью ТАСС.
По мнению Пушилина, пока еще нет тех, кто мог бы вести борьбу с режимом Зеленского.
Новые лидеры не проявляются, по крайней мере, мы их не видим. Те, которые могли бы поставить на кон все и пойти дальше. Они есть наверняка, но сейчас пока, наверно, не созрела должная ситуация. Увы, тоже пока фиксируем такприводит ТАСС слова Пушилина
Политик не верит в то, что возможен переворот на Украине, поскольку политическое пространство Украины превратилось в "выжженное поле".
Киевский режим уничтожил серьезных оппонентов и настоящих лидеров, которые могли бы повести людей за собой, заключил Пушилин.