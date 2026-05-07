Пушилин: время для новых лидеров на Украине пока не пришло

Пушилин: условия для прихода новых лидеров на Украине пока не сложились Пушилин: время для новых лидеров на Украине пока не пришло

Москва7 мая Вести.Лидеры, которые смогут противостоять киевскому режиму, наверняка есть на Украине, но их время пока не пришло, заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью ТАСС.

По мнению Пушилина, пока еще нет тех, кто мог бы вести борьбу с режимом Зеленского.

Новые лидеры не проявляются, по крайней мере, мы их не видим. Те, которые могли бы поставить на кон все и пойти дальше. Они есть наверняка, но сейчас пока, наверно, не созрела должная ситуация. Увы, тоже пока фиксируем так приводит ТАСС слова Пушилина

Политик не верит в то, что возможен переворот на Украине, поскольку политическое пространство Украины превратилось в "выжженное поле".

Киевский режим уничтожил серьезных оппонентов и настоящих лидеров, которые могли бы повести людей за собой, заключил Пушилин.