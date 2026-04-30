Пушилин: Зеленский приложит все усилия для затягивания конфликта на Украине

Глава ДНР высказал мнение о затягивании конфликта Зеленским Пушилин: Зеленский приложит все усилия для затягивания конфликта на Украине

Москва30 апр Вести.Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в беседе с ТАСС дал оценку действиям Владимира Зеленского. Он, считает Пушилин, приложит максимум усилий для того, чтобы затянуть конфликт на Украине.

Зеленский сделает все возможное и невозможное, чтобы затягивать этот конфликт убежден глава ДНР

Ранее Денис Пушилин высказывал уверенность в том, что Зеленского после завершения конфликта на Украине подвергнут репрессиям. Он также заявлял, что Зеленский обещал стать "президентом мира", а в итоге стал "президентом войны".