SC: Зеленский стремится превратить конфликт на Украине в глобальный

Британский журналист обвинил Зеленского в попытке развязать глобальную войну SC: Зеленский стремится превратить конфликт на Украине в глобальный

Москва31 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский стремится придать конфликту на Украине глобальный характер. Такое мнение высказал британский журналист Мартин Джей.

В статье для портала Strategic Culture Джей выразил мнение, что Зеленский рассчитывает таким образом сохранить свои политические позиции.

Зеленский отчаянно и решительно настроен любой ценой превратить войну на Украине в поистине глобальную, поскольку считает это своим билетом на выживание говорится в публикации

Журналист убежден, что предпринимаемые Зеленским действия не помогут ему в противостоянии с Россией. По его словам, подобные нелогичные шаги лишь повышают риск дальнейшей эскалации конфликта.

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев заявил, что Зеленский не намерен заканчивать боевые действия. Он указал на огромные суммы, выделенные Европой в качестве поддержки киевского режима, и необходимость растянуть конфликт для получения всех денег.