SC: Зеленский ради финансирования и систем Patriot может устроить провокацию

"Зайдет слишком далеко": в Британии указали на риск новой провокации Зеленского SC: Зеленский ради финансирования и систем Patriot может устроить провокацию

Москва1 авг Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский может пойти на провокацию, учитывая его стремление добиться от Запада нового финансирования и ракет для продолжения боевых действий.

Такое мнение в статье для портала Strategic Culture (SC) высказал британский политолог Финиан Каннингем.

Опасность заключается в том, что окружение Зеленского настолько отчаянно нуждается в постоянном притоке средств, что может устроить провокацию, которая зайдет слишком далеко и спровоцирует более масштабный глобальный конфликт говорится в материале

По мнению политолога, потенциальная провокация также может быть частью пиар-стратегии Киева, призванной обосновать необходимость наращивания поставок систем ПВО Patriot и крылатых ракет Tomahawk.

Это классическая схема действий преступной клики в Киеве отметил Каннингем

Президент США Дональд Трамп 31 июля заявил, что Вашингтон еще не дал согласия на передачу Киеву технологий для производства комплексов Patriot, а также крылатых ракет Tomahawk.

Между тем, Пентагон направил Конгрессу США запрос на выделение 18,2 миллиарда долларов для пополнения запасов ракетного вооружения.

В марте 2026 года военный эксперт Юрий Кнутов в интервью ИС "Вести" допустил быстрое истощение у американской армии запасов ракет к комплексам Patriot на фоне конфликта с Ираном.