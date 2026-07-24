Москва24 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский не перестанет воевать, потому что у него большие планы – ему нужны деньги, заявил в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой бывший депутат Верховной рады Украины, политолог Олег Царев.

По его словам, чтобы Зеленский получил 70 миллиардов евро, ему нужно продолжать военные действия.

Некоторые говорят, что вот сейчас мы возьмем Славянск. В Славянске все начиналось, Славянском все и закончится. Ну, как же? Мы ж ставили последний раз задачу освободить полностью ДНР. Вроде бы как задача минимум будет выполнена. От чего решили, что Зеленский после этого остановится? Он не перестанет воевать. Не перестанет, потому что у него большие планы, 70 млрд евро выделили на два года. Надо получить часть в этом, часть в следующем. Для того чтобы получить, надо чтоб война продолжалась. Они не остановятся. отметил Царев

Также Царев раскрыл, что Зеленский поставил задачу - собрать ему за год 15-20 млрд долларов.