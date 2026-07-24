Москва24 июлВести.На Западе копится негатив в отношении главы киевского режима Владимира Зеленского, хотя он и делает то, что нужно западным лидерам. Об этом заявил в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой бывший депутат Верховной рады Украины, политолог Олег Царев.
По мнению политолога, Зеленского в итоге могут заменить, как пешку.
Для Зеленского есть риск, что несмотря на то, что он делает все, что нужно Западу, негатив копится. Его хамское поведение по отношению к западным политикам, его личные конфликты, его бэкграунд, коррупция, которая за ним, вот этот шлейф коррупционных дел. И Запад - он все время меняет своих пешекотметил Царев
Олег Царев был народным депутатом Верховной рады Украины IV-VII созывов (2002-2014 годов).
Ранее в Евросоюзе выразили обеспокоенность дальнейшей судьбой программ закупки вооружений для Украины на сумму 90 млрд евро, подписанных незадолго до отставки главы украинского Минобороны Михаила Федорова.