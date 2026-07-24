Экс-нардеп Украины: Зеленский делает все для Запада, но негатив к нему копится

На Западе все больше негатива в отношении Зеленского, указал экс-нардеп Царев Экс-нардеп Украины: Зеленский делает все для Запада, но негатив к нему копится

Москва24 июл Вести.На Западе копится негатив в отношении главы киевского режима Владимира Зеленского, хотя он и делает то, что нужно западным лидерам. Об этом заявил в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой бывший депутат Верховной рады Украины, политолог Олег Царев.

По мнению политолога, Зеленского в итоге могут заменить, как пешку.

Для Зеленского есть риск, что несмотря на то, что он делает все, что нужно Западу, негатив копится. Его хамское поведение по отношению к западным политикам, его личные конфликты, его бэкграунд, коррупция, которая за ним, вот этот шлейф коррупционных дел. И Запад - он все время меняет своих пешек отметил Царев

Олег Царев был народным депутатом Верховной рады Украины IV-VII созывов (2002-2014 годов).

Ранее в Евросоюзе выразили обеспокоенность дальнейшей судьбой программ закупки вооружений для Украины на сумму 90 млрд евро, подписанных незадолго до отставки главы украинского Минобороны Михаила Федорова.