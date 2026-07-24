Царев не исключил, что Зеленский гарантирует откаты европейским подрядчикам Экс-нардеп Украины Царев: Зеленский гарантирует подрядчикам из Европы откаты

Москва24 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский дает европейским подрядчикам гарантии стабильной выдачи откатов. Такое мнение озвучил автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой бывший депутат Верховной рады, политолог Олег Царев.

По словам Царева, европейцы оказывают давление на Зеленского, его страх усиливает наличие компрометирующих материалов о коррупции.

Депутат обратил внимание на цель визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на Украину.

Урсула приезжала, потому что договаривалась с Зеленским о том, чтобы независимо от того, что будет происходить, ее подрядчики в рамках этого европейского кредита получили заказ. А она получила свой откат считает Царев

Аналогичные отношения были и с бывшим премьер-министром Британии Киром Стармером. Он приехал на Украину за четыре дня до отставки.

То же самое с англичанином. И Зеленский им всем гарантирует: будут меняться министры, ваши подрядчики останутся у корыта. И поэтому они молчат резюмировал политолог

Ранее опрос показал, что Зеленский опустился на четвертое место в рейтинге доверия украинцев.