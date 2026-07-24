Экс-депутат Рады назвал причину, почему на Западе поддерживают Зеленского Экс-депутат Рады рассказал, почему западные лидеры поддерживают Зеленского

Москва24 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский делает то, что выгодно Западу, поэтому и получает поддержку. Такое мнение выразил в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой бывший депутат Верховной рады Украины, политолог Олег Царев.

Он обратил внимание: украинская конституция не подразумевает возможности откладывать президентские выборы из-за военного положения – об этом знают все государства.

Это сейчас благодаря Владимиру Путину уже знает и Трамп, и знают все мировые лидеры. Но тем не менее, Зеленского западные лидеры поддерживают. Почему? Потому что он делает то, что нужно – он ведет войну с Россией, ослабляет Россию, как они считают сказал Царев

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью ИС "Вести" заявил о возможности российской армии ответить западным странам, которые уже перестали скрывать, что поставляют военную помощь Киеву.