Москва3 мая Вести.Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в интервью ТАСС, что страны Запада мотивируют и поощряют хамское поведение главы киевского режима Владимира Зеленского, поскольку он им сейчас политически необходим.

Причина в том, что ему (Зеленскому - прим. ред.) это позволяют, а может быть, его даже мотивируют это делать. Когда он ведет себя по-хамски, его не одергивают и никаких санкций к нему не применяют, это поощряет его сказал Азаров

Он также подчеркнул, что США не сокращают военную помощь Украине, несмотря на резкие заявления Зеленского, что свидетельствует о заинтересованности Запада в сохранении текущего курса взаимодействия.

Азаров добавил, что аналогичная реакция наблюдается и со стороны других стран, включая Израиль. Это, по его мнению, говорит о том, что подобная риторика в целом устраивает западных партнеров Украины.