Москва22 июл Вести.Кампания по дискредитации окружения главы киевского режима Владимира Зеленского будет продолжена. Такое мнение ИС "Вести" высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

По его мнению, будут проводиться новые коррупционные расследования.

Они будут, потому что кампания по дискредитации окружения Зеленского ведется систематически, она не прекращается. Она по команде Запада, точнее, американцев, как бы притухает в прессе. Но все материалы, о которых известно, говорят о том, что НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) продолжает проводить расследования, связанные с ближайшим окружением и Ермака, и Зеленского пояснил Азаров

Политик считает, что такими манипуляциями американцы держат ситуацию на Украине под своим контролем.

С какой целью это делается? Либо с целью окончательной дискредитации Зеленского, либо с целью держать его абсолютно управляемым. Он, правда, и так управляем. Но во всяком случае американцы не оставили своей затеи по крайней мере держать контроль над своими деньгами. Ведь речь-то идет прежде всего о тех деньгах, которые они израсходовали. Трамп говорит: "Америка дала 350 млрд, а где они?" Так что там речь идет не о копейках заметил он

Ранее американская газета The New York Times (NYT) сообщила, что политическое давление на главу киевского режима усилилось из-за уголовного преследования бывшего руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака.