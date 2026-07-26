Азаров: Зеленский может пойти на жесткие меры для устранения своих конкурентов Азаров: Зеленский прибегнет к жестким мерам для ликвидации конкурентов

Москва26 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский готов устранять политических конкурентов из-за своего страха проиграть выборы, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в Telegram-канале.

По мнению Азарова, Зеленский прекрасно понимает, что проигрыш на выборах поставит его жизнь под угрозу.

От Зеленского можно ожидать более жестких мер по устранению политических конкурентов. "(Вадим - прим. ред.) Ермолаев - живой пример. Еще выборы не начались, а уже в Монако был совершен теракт. <…> Его готовность устранять политических конкурентов вызвана страхом, поскольку проиграть выборы для главаря киевского режима — значит подвергнуть себя смертельной опасности написал бывший премьер-министр Украины

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский ежедневно отслеживает рейтинги и ищет окно возможности для того, чтобы попытаться легитимизировать свою власть.

По мнению Килинкарова, Зеленский приложит все усилия для того, чтобы переизбраться на новый срок. В этом он видит для себя единственную гарантию безопасности.