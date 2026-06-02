В США объяснили усиление давления на Зеленского скандалом с Ермаком NYT: давление на Зеленского усилилось после коррупционного скандала с Ермаком

Москва2 июн Вести.Политическое давление на главу киевского режима Владимира Зеленского усилилось из-за уголовного преследования бывшего руководителя его офиса Андрея Ермака.

Хотя украинские антикоррупционные органы напрямую не обвинили Зеленского, и он не проходит по делу вместе с Ермаком, возникает вопрос, как "он мог не знать о коррупции среди близких друзей и помощников", пишет американская газета The New York Times (NYT).

Ситуацию осложняет то, что в утечках информации об элитном жилом комплексе под Киевом один из особняков был указан как принадлежащий некому "Вове", отмечает издание, намекая на причастность Зеленского к махинациям Ермака.

Это дело усиливает политическое давление на Зеленского, который только недавно встал на ноги после бурного года, принесшего не только коррупционный скандал, но и провалы на фронте, а также подталкивания Вашингтона к завершению конфликта чуть ли не любой ценой подчеркивает NYT

Ермак возглавлял офис Зеленского с февраля 2020 года. В ноябре 2025 года появилась информация о его возможной причастности к коррупционным схемам по делу бизнесмена Тимура Миндича – давнего друга украинского политика. После обысков Зеленский уволил руководителя своего офиса. 11 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины предъявила Ермаку обвинение в легализации 460 миллионов гривен (около 10,5 миллиона долларов) при строительстве элитного коттеджного поселка в пригороде Киева. Бывшему чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 14 мая Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) отправил Ермака под стражу на 60 дней с возможностью выхода под залог в 140 миллионов гривен. Спустя четыре дня необходимая сумма была собрана, и он вышел на свободу.

Как заявлял посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, это очень показательно, что окружение Ермака так быстро нашло деньги на его освобождение . По мнению дипломата, люди Зеленского и бывшего главы его офиса являются "обычными ворюгами", раз они не могут пояснить банкам и антикоррупционерам происхождение переданных средств.