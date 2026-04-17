Страны Запада будут выделять 5-6 млрд евро в месяц для Киева, уверен Азаров

Азаров: Запад найдет возможность выделять 5-6 млрд евро в месяц для Киева Страны Запада будут выделять 5-6 млрд евро в месяц для Киева, уверен Азаров

Москва17 апр Вести.Западные союзники различными путями смогут найти 5-6 млрд евро в месяц для Киева. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал бывший премьер-министр Украины (был на этом посту в 2010-2014 гг.) Николай Азаров.

Он считает, что финансовый крах киевского режима в ближайшие месяцы невозможен. По словам Азарова, Евросоюз, Великобритания и США не для этого совершали государственный переворот на Украине. По мнению экс-премьера, они стремились создать "такое террористическое государство, которое должно работать на уничтожение России".

И поэтому из-за каких-то там 80, 90 млрд [евро], которые необходимы сейчас, никто этот проект прекращать не будет. Может быть, сразу [всю сумму] не найдут. Но...5-6 млрд [евро] в месяц они будут находить различными путями отметил Азаров

Бывший премьер-министр Украины напомнил, что Киеву и так оказывают огромную финансовую поддержку. Кроме прочих, Украину спонсируют Австралия, Новая Зеландия, Норвегия, Япония и другие.

Ранее Азаров заявил, что киевский режим получает военную продукцию с заводов, расположенных на территории стран Европы. Украина, таким образом, превращает их в свой тыл, заключил он.