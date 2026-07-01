Царев назвал двух главных претендентов на замену Зеленскому Царев: за пост президента Украины поборются Усик и Залужный

Москва1 июл Вести.Политическая борьба за пост президента Украины уже началась, одним из основных претендентов на смену Владимиру Зеленскому является бывший главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев.

По утверждению экс-депутата, Залужный, который сейчас занимает должность посла Украины в Великобритании, был вызван в Киев. Здесь, как считает Царев, обсуждалось его возможное участие в будущих президентских выборах.

Если выборы состоятся осенью, будете ли вы баллотироваться в президенты? На что Залужный, по словам источников "Украинской правды", ответил: "Да. Буду" написал Царев в канале "Специально для RT" в мессенджере MAX

Царев утверждает, что представители украинских властей пытались убедить Залужного отказаться от участия в выборах, а также якобы рассматривали возможность предложить ему должность премьер-министра. По его словам, эти переговоры не привели к результату.

Экс-депутат также заявил, что опасения команды Зеленского связаны с высоким уровнем доверия к бывшему главнокомандующему вооруженными силами Украины. По мнению Царева, Залужный пользуется большей поддержкой, чем глава киевского режима, в том числе согласно украинским социологическим исследованиям.

Кроме того, Царев высказал мнение, что продвижение Залужного поддерживает Великобритания. Еще одним возможным кандидатом, которого, по версии экс-депутата, рассматривают западные страны, является украинский боксер Александр Усик.

Царев заявил, что, по его мнению, западные страны заинтересованы в смене Зеленского, однако не намерены менять политический курс Украины. Он также считает, что Зеленский будет откладывать проведение выборов, несмотря на то, что политическая кампания уже фактически началась.