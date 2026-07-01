Москва1 июл Вести.Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в разговоре с лидером киевского режима Владимиром Зеленским озвучил желание баллотироваться на пост главы государства. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники.

Утверждается, что диалог между Залужным и Зеленским состоялся после отставки британского премьера Кира Стармера. Посла вызвали в Киев. Зеленский заявил, что пока общество на Украине остается консолидированным, есть окно возможностей для проведения выборов осенью. Однако его беспокоит риск внутреннего раскола.

В конце концов президент задал бывшему главнокомандующему прямой вопрос: "Если выборы состоятся осенью, будете ли вы баллотироваться?". И получил однозначный ответ: "Да. Буду" говорится в тексте украинского издания

Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин уже говорил, что видел намеки в заявлениях Залужного о будущем президентстве. Однако пока экс-главком ВСУ не заявлял открыто о своих политических амбициях.