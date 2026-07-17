Азаров заявил о возможности Залужного победить Зеленского на выборах Азаров: Залужный может стать конкурентом Зеленского и выиграть выборы

Москва17 июл Вести.Посол Украины в Великобритании и экс-главком ВСУ Валерий Залужный может стать реальным конкурентом главы киевского режима Владимира Зеленского и выиграть выборы.

Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил экс-премьер Украины Николай Азаров.

Что такое Залужный? Залужный - это реальный конкурент Зеленского. Он может реально выиграть выборы у Зеленского рассказал Азаров

По его словам, рейтинг Зеленского в 60% часто просто "рисуют", а на деле, согласно опросам независимых социологических служб, проводимых американцами, популярность главы киевского режима крайне низкая.

Так что рейтинга никакого нет, и любой более-менее практический человек, который не засветился в коррупционных скандалах, может выиграть [выборы]. Если не будет зверских фальсификаций, он (Залужный - прим. ред.) 100% выиграет добавил Азаров

Ранее Азаров заявлял, что США могут рассматривать нового премьер-министра Украины Сергея Корецкого в качестве замены Зеленского. Он отметил, что кандидатура Зеленского не подходит Вашингтону, так как тот "замазан по уши в коррупции" и потерял популярность у населения Украины.

Также сообщалось, что отставка министра обороны Украины Михаила Федорова связана со стремлением главы киевского режима Владимира Зеленского сохранить власть и страхом перед политическими конкурентами.