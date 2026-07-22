Зеленский оказался лишь на четвертом месте в рейтинге доверия украинцев

Зеленский занял только четвертое место в рейтинге доверия украинцев Зеленский оказался лишь на четвертом месте в рейтинге доверия украинцев

Москва22 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский занял лишь четвертое место в рейтинге доверия украинцев, лидером оказался бывший главком ВСУ Валерий Залужный, следует из опроса компании Rating Group.

Нынешний украинский посол в Великобритании Залужный пользуется доверием 70% украинцев, показал опрос.

На втором месте расположился бывший министр обороны страны Михаил Федоров с показателем в 65%. Тройку лидеров замкнул глава офиса Зеленского Кирилл Буданов - 62%.

Опрос проводился с 20 до 21 июля среди 1000 украинцев в возрасте от 18 лет и старше.

19 июля сообщалось, что реорганизация правительства Украины, инициированная Зеленским, подорвала доверие к нему со стороны европейских стран.