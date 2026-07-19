Berliner Zeitung: в ЕС начали сомневаться в надежности Украины как союзника

"Лишились союзника": отставка Федорова подорвала доверие Запада к Зеленскому Berliner Zeitung: в ЕС начали сомневаться в надежности Украины как союзника

Москва19 июл Вести.Реорганизация правительства Украины, инициированная главой киевского режима Владимиром Зеленским, подорвала доверие к нему со стороны европейских стран, написала газета Berliner Zeitung.

Кроме того, на фоне "серьезной обеспокоенности в Брюсселе" правительственным кризисом на Украине после отставки министра обороны Михаила Федорова в европейских политических кругах начали сомневаться в целесообразности присоединения страны к ЕС, утверждается в статье.

С внезапным уходом Федорова европейцы лишились важного союзника … Уже сейчас существуют серьезные опасения, связанные с многочисленными коррупционными скандалами. Возникает неопределенность в том, может ли ЕС по-прежнему безоговорочно доверять Украине говорится в публикации

12 июля Зеленский анонсировал планы обновить состав кабинета министров и сменить Юлию Свириденко на посту премьер-министра. 14 июля Верховная рада отправила ее в отставку, что привело к роспуску всего кабмина.

Новым главой правительства еще через два дня стал глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий, который близок к бизнесмену Тимуру Миндичу — соратнику Зеленского, фигурирующему в коррупционном скандале в сфере энергетики.

Назначение нового министра обороны пока не состоялось, временно обязанности исполняет и. о. главы Службы безопасности Украины (СБУ) Евгений Хмара.

Федоров занимал пост главы военного ведомства полгода. После ухода с должности он опубликовал в соцсетях прощальный пост о том, что сделал и чего не успел в качестве министра.

Его отставка была обусловлена, в том числе, конфликтом с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским, которого Федоров предлагал заменить. После увольнения экс-министра в различных городах Украины начались акции протеста.

Источники газеты The Financial Times допустили, что увольнение Федорова могло быть связано с его отказом передавать выгодные госконтракты привилегированным компаниям.