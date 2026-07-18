Москва18 июл Вести.Смена правительства, затеянная главой киевского режима Владимиром Зеленским, обернулась для него серьезной проблемой, пишет немецкое издание Die Zeit.

Газета напомнила, что на улицы Киева и других украинских городов выходят тысячи людей для участия в акциях протеста.

Владимир Зеленский должен отозвать отставку министра обороны Михаила Федорова и уволить главнокомандующего Александра Сырского. Реструктуризация правительства, которую Зеленский хотел провести в спешке незадолго до начала парламентского перерыва, стала для него нерешаемой проблемой говорится в публикации

По мнению автора статьи, увольнением Федорова глава киевского режима подставил себя под удар и выйти из создавшейся ситуации будет непросто.

Выполнив требования о восстановлении Федорова, ему неизбежно придется уволить главнокомандующего Сырского. Тогда Зеленский будет выглядеть человеком, позволяющим манипулировать собой. Если же он продолжит удерживать Сырского, то рискует прилипнуть к испорченной репутации генерала и тоже станет зависимым. А если он решит удержать Федорова в своем окружении другими способами, конфликт между экс-министром и генералом может вызвать новую напряженность в руководстве страны, которую Зеленский хотел устранить отмечает издание

Как сообщалось, в Киеве и других украинских городах проходят митинги против отставки главы Министерства обороны Украины Михаила Федорова. Сотни людей вышли с требованием оставить Федорова на посту главы Минобороны.