Сенатор Кастюкевич: Зеленский больше не нужен западным кураторам

Зеленского скоро заменят, заявил сенатор Сенатор Кастюкевич: Зеленский больше не нужен западным кураторам

Москва17 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский больше не нужен западным кураторам Украины, вскоре его заменят кем-то другим, считает сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

По его словам, в ближайшее время Зеленский может стать проблемой как для украинцев, так и для кураторов Киева.

Зеленский больше не нужен западным кураторам, и акции протестов тому пример. Отработанный материал скоро выбросят на свалку истории и заменят кем-то другим сказал Кастюкевич в разговоре с РИА Новости

При этом сенатор предположил, что при таком положении дел Зеленский захочет "наворотить дел напоследок".

Ранее сообщалось, что в городах Украины начались митинги против отставки главы Минобороны страны Михаила Федорова.