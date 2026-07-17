Москва17 июлВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский больше не нужен западным кураторам Украины, вскоре его заменят кем-то другим, считает сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
По его словам, в ближайшее время Зеленский может стать проблемой как для украинцев, так и для кураторов Киева.
Зеленский больше не нужен западным кураторам, и акции протестов тому пример. Отработанный материал скоро выбросят на свалку истории и заменят кем-то другимсказал Кастюкевич в разговоре с РИА Новости
При этом сенатор предположил, что при таком положении дел Зеленский захочет "наворотить дел напоследок".
Ранее сообщалось, что в городах Украины начались митинги против отставки главы Минобороны страны Михаила Федорова.