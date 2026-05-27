Москва27 мая Вести.Главу киевского режима Владимира Зеленского нельзя считать законным президентом, заявил журналист из США Кристофер Хелали, сообщает ТАСС.

По международным нормам, Зеленский перестал являться законным главой государства, отметил Хелали.

Конечно, он не является законным. Выборы не проводили, как и референдума о его пребывании у власти сверх срока. Он захватил власть приводит ТАСС слова Хелали

Между тем Зеленский планирует завершить горячую фазу боевых действий до ноября.

Политолог Спиридон Килинкаров рассказал ИС "Вести", что у Зеленского появились проблемы, если он стал делать громкие заявления на встрече с членами своей фракции.