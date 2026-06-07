Москва7 июн Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский – нелегитимный президент Украины, которому не дано ничего, кроме написания писем. Таким мнением в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" поделился председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Зеленский – террорист, возглавляет террористический киевский нацистский режим. То, что произошло в Старобельске, что произошло с автобусом, где мирные люди ехали, тоже памятно. … А сейчас и из Азербайджана [граждане погибли]. Потом беспилотники Украины залетают на территорию Европы. Зеленский – нелегитимный президент. А то, что он письма пишет, ему, наверное, другого уже не дано