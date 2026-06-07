Москва7 июнВести.Главу киевского режима Владимира Зеленского необходимо признать террористом, заявил бывший премьер-министр России Сергей Степашин в интервью РИА Новости.
Степашин назвал Зеленского подонком, которому нельзя подавать руки.
И вообще давно надо признать его террористомприводит РИА Новости слова Степашина
Ранее Зеленский опубликовал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором предложил начать прямые переговоры.
Путин подчеркнул, что письмо Зеленского написано с элементами хамства, и уточнил, что пока не видит смысла в личной встрече с Зеленским.