Сергей Степашин призвал возбудить против Зеленского дело по статье за терроризм Степашин заявил о необходимости возбудить уголовное дело в отношении Зеленского

Москва25 июн Вести.Бывший глава правительства РФ, председатель Ассоциации юристов России (АЮР) Сергей Степашин призвал возбудить уголовное дело в отношении лидера киевского режима Владимира Зеленского по статье за терроризм (ст. 205 УК РФ).

Степашин заявил KP.ru, что это было самое острое его предложение во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

В отношении Зеленского пора возбудить уголовное дело - как против террориста. Тем более, [глава МИД России] Сергей Викторович Лавров недавно его назвал официально террористом… Я еще три года назад об этом говорил отметил Степашин

По словам политика, слушатели на ПМЮФ встретили данное предложение овацией. Степашин отметил, что данное дело может возбудить Следственный комитет России.

Но это вопрос еще и политический... Я высказал свою личную точку зрения. Как юрист, кстати подытожил Степашин

Директор ФСБ Александр Бортников в разговоре с ИС "Вести" 23 июня также назвал Зеленского террористом. При этом он отметил что на данный момент других лиц у киевского режима, с кем можно было бы вести переговоры, пока нет.