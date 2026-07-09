Москва9 июл Вести.Бывший премьер-министр РФ, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин выразил мнение, что Владимира Зеленского ждёт суд Божий за весь тот вред, который он причинил, в том числе украинскому народу. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом ТАСС.

Отвечая на вопрос агентства о том, какая судьба в конечном итоге ожидает Зеленского, Степашин отметил, что масштаб последствий его решений выходит за рамки земного правосудия.