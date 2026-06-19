Косачев отказал Зеленскому в политическом будущем Косачев: у Зеленского нет будущего как у политика

Москва19 июн Вести.Из всех политиков, когда-либо действовавших на Украине, больше всего бед ей принес Владимир Зеленский, заявил в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев.

Сенатор подчеркнул, что у Зеленского нет будущего как у политика, и наступление для него ответственности за его действия неизбежно.

Я не сомневаюсь в том, что к нему будут предъявлены самые серьезные, по высшей мерке претензии не только со стороны России, не только со стороны каких-то международных судебных инстанций, но и со стороны граждан Украины, которых он откровенно надул. Ни одно предвыборное обещание Зеленского не выполнено. Более того, он принес своей собственной стране беды и несчастья, масштабы, которые, может быть, до него не приносил Украине ни один ее руководитель в прошлом сказал Косачев

По мнению Косачева, суд над Зеленским сможет быть по-настоящему авторитетным и исчерпывающим в том случае, если будет проводиться по образцу Нюрнбергского трибунала.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил ИС "Вести", что Владимир Зеленский предпочитает использовать террор против России, чтобы не обсуждать поражения украинских боевиков на поле боя. Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины используют западные военные средства для совершения своих терактов.