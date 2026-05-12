Джабаров: хуже Зеленского у Украины президента не было

Москва12 мая Вести.У Украины за всю ее историю не было худшего президента, чем нынешний глава киевского режима Владимир Зеленский. Такое мнение высказал в интервью ИС "Вести" первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Украинский народ рано или поздно восстанет против Зеленского, считает сенатор.

Невозможно жить в таком состоянии, в котором они живут уже много лет. Потому что хуже, чем Зеленский, мне кажется, президента Украины не было. Он по сути уничтожает собственный народ, думает только о собственном благополучии, коррупции и о том, чтобы выполнить волю своих западных хозяев подчеркнул Джабаров

Также сенатор отметил: действия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в отношении бывшего главы офиса Зеленского - Андрея Ермака - говорят о недовольстве США главой киевского режима.