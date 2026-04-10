Москва10 апр Вести.У лидера киевского режима Владимира Зеленского сейчас одна цель – дождаться смены администрации в США. Такое мнение ИС "Вести" озвучил Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он объяснил, что в нынешнем состоянии Украина не будет нужна никому, поэтому нет смысла надеяться, что ситуация для Зеленского улучшится, если в США поменяется администрация.

У него [Зеленского] главная цель – дождаться смены американской администрации. Он будет ждать результатов выборов в ноябре в американский Конгресс частичных. … Зеленский просто не понимает, что в нынешнем состоянии Украина никому не нужна. Он разорил страну, сделал ее нищей, и практически эта страна представляет собой какое-то образование совершенно непонятное и непонятно с какими целями. Там даже люди разбегаются, не хотят жить в этой стране. А Зеленский продолжает мечтать о победе над Россией рассказал Джабаров

Сенатор также выразил надежду, что православные украинцы не будут нарушать пасхальное перемирие.