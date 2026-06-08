Москва8 июн Вести.Использование ненормативной лексики в документах главы киевского режима Владимира Зеленского выглядит несерьезно для политика. Об этом рассказал ИС "Вести" военный эксперт, публицист Даниил Безсонов.

Военный специалист утверждает, что глава киевского режима Владимир Зеленский своим неуместным поведением превратил международную политику в клоунаду.

Зеленский превратил международную политику в шапито. Сначала это выглядело креативно, когда он записывал видео на телефон с обращением к народу. Все начиналось с шаурмы на заправке, хотя это постановка, но потом это реально круто выглядело, когда он обращался со своего телефона к народу, как обычный гражданин, обычный пользователь. Снимал кружочки и так далее. Но потом он начал использовать ненормативную лексику в официальных документах и выпускал такие документы от лица государства. Это превратилось просто в шапито, это несерьезно заявил Безсонов

На прошлой неделе Зеленский опубликовал на своем сайте открытое письмо, в котором предложил Владимиру Путину провести встречу в третьей стране и завершить конфликт​​​. Президент России отреагировал на него на пленарном заседании ПМЭФ, сообщив, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским.

По мнению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, Зеленский сначала должен отменить указ о запрете переговоров с Россией, если уж он решился писать письма президенту РФ.

Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что письмо главы киевского режима является провокационным шагом, который призван создать впечатление, что Киев заинтересован в мирном урегулировании, а Россия – нет.