Генерал Липовой: авантюрная риторика Зеленского показывает, что он загнан в угол Генерал Липовой: авантюрные заявления Зеленского означают, что он загнан в угол

Москва2 июл Вести.Авантюрные заявления главы киевского режима Владимира Зеленского указывают на то, что он загнан в угол. Об этом заявил в беседе с ТАСС председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России", Герой России Сергей Липовой.

Генерал-майор отметил, что риторика главы киевского режима носит откровенно террористическую направленность, напомнив об угрозах Зеленского в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Зеленский начинает озвучивать ряд не только террористических, но и авантюрных заявлений, в которых он начинает угрожать не только Европе, но уже и Белоруссии... Это еще раз говорит о том, что Зеленский загнан в угол. И он сейчас пытается найти выход из этой ситуации, потому что у него все больше безвыходных ситуаций, которые мы сейчас наблюдаем сказал Липовой

По мнению генерал-майора, причиной агрессивная риторики Зеленского в отношении Белоруссии и некоторых партнеров по НАТО также является его желание на фоне неудач Вооруженных сил Украины на фронте втянуть в боевые действия третью сторону. Это, как полагает Зеленский, может подтолкнуть страны НАТО к вступлению в конфликт.

И он (Зеленский) за спиной НАТО постарается уйти в сторону, чтобы не отвечать за все свои военные преступления: преступления против человечества, преступления, которые он совершил на исторически исконных территориях России - а это Запорожье, Донецк и Луганск. И плюс еще за вторжение на территорию Курской области сказал Липовой

Ранее председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России" заявил, что трибунал по военным преступлениям ВСУ непременно состоится после того, как завершится специальная военная операция, но проходить он будет на территории России или Белоруссии.