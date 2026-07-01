Генерал Липовой: трибунал по преступлениям Киева будет после завершения СВО Генерал Липовой: трибунал по преступлениям ВСУ состоится после победы РФ в СВО

Москва1 июл Вести.Трибунал по военным преступлениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) непременно состоится после того, как завершится специальная военная операция (СВО), но проходить он будет на территории России или Белоруссии. Об этом в беседе с ТАСС заявил председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Трибунал этот должен быть. Но я уверен, что этот трибунал будет либо на территории России, либо на территории Белоруссии сказал Липовой

По мнению председателя президиума общероссийской организации "Офицеры России", Европа не поддержит этот трибунал, потому что за 80 лет после окончания Великой Отечественной войны она вновь превратилась в рейх, стала нацистской.

Европа... поддерживает всяческие фашистские действия на территории Украины подчеркнул Липовой

По мнению генерал-майора, трибунал необходим, так как существует огромное количество фактов, свидетельств, очевидцев военных преступлений, которые совершал киевский режим еще с "майдана" 2014 года, когда ДНР и ЛНР еще были в составе Украины.

Когда они стали самостоятельными, вошли в состав России, преступления эти не прекратились. И есть масса примеров, масса фактов, уголовных дел, заведенных против этих воинских преступников отметил председателя президиума общероссийской организации "Офицеры России"

Генерал-майор еще раз подчеркнул, что надеяться на то, что Европа будет объективно оценивать действия Киева, не приходится.

Европа на стороне Украины и поддерживает все эти преступления. Поэтому этот трибунал должен быть, и я уверен, что он обязательно состоится после нашей победы резюмировал Липовой

Ранее финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский и лидеры европейских государств боятся заключения мира с Россией, поскольку это повлечет за собой смену режима в самой Европе. По мнению Мема, новые антироссийские санкции наглядно демонстрируют степень отчаяния Брюсселя и Евросоюза в целом.