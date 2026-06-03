"Пора приводить приговор в исполнение": эксперт о преступлениях киевского режима Генерал Михайлов: киевский режим давно заработал несколько смертных приговоров

Москва3 июн Вести.Киевский режим своими преступлениями против мирных жителей и гражданской инфраструктуры давно заработал себе несколько смертных приговоров. Об этом в беседе с MK.RU заявил руководитель центрального исполкома Общероссийской организации "Офицеры России" генерал-лейтенант полиции Александр Михайлов.

По его мнению, можно долго клеймить украинских нацистов, но смысла в этом мало.

Если свинья валяется в грязи, мы не говорим, что она в очередной раз доказала, что она свинья. Это ее образ жизни. А уж про бешеную собаку с пеной из пасти - тем более. Борьба с ней - только с помощью пулемета. И незачем играть в процессуальную корректность. Они – руководство Украины, верхушка киевского режима – уже дано себе заработали на несколько смертных приговоров сказал Михайлов

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что главу киевского режима Владимира Зеленского и его покровителей в Европе ждет суд, подобный Нюрнбергскому трибуналу.