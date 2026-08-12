Медведев: СВО рано или поздно закончится на наших условиях

Медведев подчеркнул, что СВО закончится только на условиях России Медведев: СВО рано или поздно закончится на наших условиях

Москва12 авг Вести.Специальная военная операция (СВО) на Украине подойдет к концу рано или поздно, но это произойдет только на российских условиях. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

Он коснулся темы проведения СВО во время заседания экспертного совета "Единой России" по формированию новой программы.

С прекращением или при остановке СВО в той или иной форме… значит, рано или поздно это, естественно, произойдет​​​. И естественно, исхожу из того, что на наших условиях подчеркнул Медведев

Ранее председатель партии "Единая Россия" выразил уверенность в победе страны. Так он прокомментировал высказывания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о новых антироссийских санкциях.