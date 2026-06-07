Москва7 июн Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский – гопник, потерявший страх. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" зявил депутат палаты представителей национального собрания Белоруссии Вадим Гигин.

По его словам, у украинских политиков определенный типаж – гопники.

Вот как себя ведет Зеленский? Это гопник. Причем гопник, потерявший страх. Малообразованный человек, который вот на этой гопоте вырос … Смотрите, он хамит всем сейчас … Он хамит и угрожает нашему президенту …Они хамят полякам. Казалось бы, поляки их прикармливают, а они демонстративно украинскую повстанческую армию (запрещенная в России экстремистская организация – прим. ред.) преподносят как героев … Они хамят Израилю … Хамят всем: России, Белоруссии, Польше, Венгрии угрожали