Москва25 июн Вести.Хамство главы киевского режима Владимира Зеленского объясняется его высоким самомнением и желанием самоутвердиться, заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" депутат палаты представителей Национального собрания Белоруссии Вадим Гигин.

По его мнению, скандал между Украиной и Польшей возник, в том числе, из-за особенностей психики Зеленского.

Я глубоко убежден, что психологические особенности самого Зеленского - его инфернальный феномен, когда он искренне считает себя абсолютно влиятельным субъектом мировой политики. Ведь параллельно с его ультиматумами Белоруссии разгорелся грандиозный скандал между Украиной и Польшей, связанный с героизацией бандеровцев. То есть он хамит ближайшему своему союзнику, от которого зависит просто напрямую. Ничем другим, кроме как психологией этого человека, с невероятным комплексом Наполеона, с колоссальным самомнением и желанием самоутвердиться, вряд ли можно это объяснить сказал он

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск ожидает от Украины честного ответа относительно удара по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области.