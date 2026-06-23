Москва23 июн Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский пытается диктовать европейцам свои условия. Об этом заявил Владимир Соловьёв, сообщает ИС "Вести".

При этом он охарактеризовал деятельность киевского главаря игрой роли короля вампиров.

Зеленский - это выживший из ума абсолютный кровосос, вампир, абсолютный душегуб, для которого убийство людей - смысл его существования. Он играет страшные роли короля вампиров. При этом он настолько возомнил о себе, что он считает, что он сожрал Орбана. Теперь он сожрет поляков. И он им говорит: "Уже так было". Мало этого, европейцы не понимают, что их ждет ... Зеленский же дал им понять: "у меня вторая армия в Европе, в НАТО". Он говорит полякам, немцам, всем - "Цыц"