Москва26 июн Вести.Главу Киевского режима ждет трагическое бесславное будущее, заявил ведущий программы "Вести недели" на канале "Россия 1" Дмитрий Киселёв в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову.

По его словам, "ультраукраинский национализм" сделал Украину несчастной.

Финал незавидный. Либо его убьют свои, потому что он довел Украину до ручки и фактически уничтожил страну и государство, он уничтожил украинскую душу, уничтожил украинскую культуру, подменив здоровые генетические корни украинской культуры, которые были вместе с Россией, гнилушкой в виде Бандеры, Коновальца, Шухевича и так далее… Будущее у него бесславно. Может быть, он куда-то убежит, где-то там будет жить. Но в общем, это трагичная фигура. Хотя его и не жалко, но ничего хорошего его, конечно же, не ждет