Москва19 июн Вести.Опубликованное открытое письмо главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес президента РФ Владимира Путина доказывает, что Киев и его кураторы осознают, что Россия побеждает в специальной военной операции. Об этом председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил в интервью ИС "Вести".

Тема мирных переговоров в западном информационном поле поднимается по той же причине, подчеркнул он.

Вот эти разговоры о переговорах, они тоже неслучайны. И то, что Зеленский обратился с письмом [к Путину], это совершенно очевидно показывает, что они отдают себе отчет, что Россия побеждает и будут достигнуты цели специальной военной операции сказал Володин

4 июня Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором предложил начать прямые переговоры. Российский лидер охарактеризовал письмо, как содержащее элементы хамства.

В открытом письме Зеленский неделикатно указал на возраст Путина, написал, что украинские дроны навестили Санкт-Петербург в день открытия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Путин ответил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским.