В Германии назвали ошибкой Зеленского решение об увольнении Федорова Политик Хофрайтер: Зеленский совершил большую ошибку, решив уволить Федорова

Москва18 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский совершил большую ошибку, решив уволить Михаила Федорова с поста главы Министерства обороны Украины. Такое мнение высказал председатель комитета Бундестага по делам Европейского союза и политик от партии "Зеленых" Антон Хофрайтер.

По словам политика, в настоящий момент на Украине происходит "ожесточенная борьба" за власть.

Зеленский совершил огромную ошибку, [уволив Федорова] сказал Хофрайтер в интервью порталу RND

Он также высказал мнение, что глава киевского режима поддался старым коррумпированным связям в Вооруженных силах Украины. Хофрайтер призвал Берлин оказать давление на Зеленского в вопросе отставки Федорова.

15 июля Федоров заявил, что покидает пост министра обороны Украины. Из-за отставки главы Минобороны прошли акции протеста в ряде украинских городов, в том числе в Киеве.