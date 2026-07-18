Москва18 июлВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский совершил большую ошибку, решив уволить Михаила Федорова с поста главы Министерства обороны Украины. Такое мнение высказал председатель комитета Бундестага по делам Европейского союза и политик от партии "Зеленых" Антон Хофрайтер.
По словам политика, в настоящий момент на Украине происходит "ожесточенная борьба" за власть.
Зеленский совершил огромную ошибку, [уволив Федорова]сказал Хофрайтер в интервью порталу RND
Он также высказал мнение, что глава киевского режима поддался старым коррумпированным связям в Вооруженных силах Украины. Хофрайтер призвал Берлин оказать давление на Зеленского в вопросе отставки Федорова.
15 июля Федоров заявил, что покидает пост министра обороны Украины. Из-за отставки главы Минобороны прошли акции протеста в ряде украинских городов, в том числе в Киеве.