Москва17 июл Вести.Главная ошибка бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова, которая стоила ему должности, заключается в том, что он всерьез рассматривал себя в качестве будущего президента страны. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Глава киевского режима Владимир Зеленский вел негласную слежку за Федоровым, чтобы получать исчерпывающую информацию о его планах, подчеркнул эксперт.

Главную ошибку, которую он допустил, он уверовал в свою непогрешимость. В отношении всех украинских силовиков у Зеленского существует перекрестный контроль. В отношении Федорова проводились оперативно-технические мероприятия Службой безопасности Украины по личному поручению Зеленского. Это негласная прослушка, чтобы понять его мотивацию, связи, контакты и получить исчерпывающую информацию о его планах. Он всерьез рассматривал себя как будущего президента Украины. Именно за это он был снят с должности объяснил Коротченко

15 июля Федоров заявил, что покидает пост министра обороны Украины. Позднее Зеленский сообщил, что исполнять обязанности главы Минобороны будет генерал-майор Евгений Хмара, который ранее временно возглавлял СБУ.