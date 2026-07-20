Москва20 июл Вести.Европейские чиновники счастливы на фоне отставки министра обороны Украины Михаила Федорова. Такое мнение ИС "Вести" выразил руководитель экспертной группы Научного центра евразийской интеграции Олег Ногинский.

Он обратил внимание, что в Европе проигнорировали громкие заявления об увольнении министра.

Европейцы, наоборот, очень счастливы, что Федорова сняли. Обратите внимание: ни один из европейских чиновников, будучи тогда в Киеве, имея возможность дать команду Зеленскому, этот вопрос не поднял отметил Ногинский

По словам эксперта, Федоров стал невыгодной фигурой для главы киевского режима Владимира Зеленского – он не был замешан в коррупционных скандалах на Украине.

Федоров не пожелал или, скажем так, недостаточно пожелал участвовать в схеме откатов Европейскому союзу с поставляемых денежных средств. То есть фактически он открыто заявлял и говорил о том, что они взяли практически все ресурсы Министерства обороны Украины, которые, понятно, европейские, и направили их целиком на закупку дронов и оборудования сказал он

15 июля Федоров заявил, что покидает пост министра обороны Украины. После этого заявления в ряде украинских городов начались акции протеста, которые переросли в критику режима Зеленского. Один из семи тысяч участников митинга в Киеве, как утверждается, пришел с плакатом, на котором фото Зеленского сопровождается подписью "Преступник", а также списком статей украинской конституции, которые нарушил глава киевского режима.

Газета The New York Times писала, что из-за увольнения Зеленским Федорова с поста министра обороны Украина столкнулась с самым серьезным политическим кризисом с 2024 года.