Москва20 июлВести.Европейские чиновники счастливы на фоне отставки министра обороны Украины Михаила Федорова. Такое мнение ИС "Вести" выразил руководитель экспертной группы Научного центра евразийской интеграции Олег Ногинский.
Он обратил внимание, что в Европе проигнорировали громкие заявления об увольнении министра.
Европейцы, наоборот, очень счастливы, что Федорова сняли. Обратите внимание: ни один из европейских чиновников, будучи тогда в Киеве, имея возможность дать команду Зеленскому, этот вопрос не поднялотметил Ногинский
По словам эксперта, Федоров стал невыгодной фигурой для главы киевского режима Владимира Зеленского – он не был замешан в коррупционных скандалах на Украине.
Федоров не пожелал или, скажем так, недостаточно пожелал участвовать в схеме откатов Европейскому союзу с поставляемых денежных средств. То есть фактически он открыто заявлял и говорил о том, что они взяли практически все ресурсы Министерства обороны Украины, которые, понятно, европейские, и направили их целиком на закупку дронов и оборудованиясказал он
15 июля Федоров заявил, что покидает пост министра обороны Украины. После этого заявления в ряде украинских городов начались акции протеста, которые переросли в критику режима Зеленского. Один из семи тысяч участников митинга в Киеве, как утверждается, пришел с плакатом, на котором фото Зеленского сопровождается подписью "Преступник", а также списком статей украинской конституции, которые нарушил глава киевского режима.
Газета The New York Times писала, что из-за увольнения Зеленским Федорова с поста министра обороны Украина столкнулась с самым серьезным политическим кризисом с 2024 года.