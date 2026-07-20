Фон дер Ляйен предпочла игнорировать ситуацию на Украине с увольнением Федорова

В Германии узнали о реакции фон дер Ляйен на увольнение Федорова на Украине Фон дер Ляйен предпочла игнорировать ситуацию на Украине с увольнением Федорова

Москва20 июл Вести.Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен во время своего визита в Киев не стала комментировать скандал, связанный с отставкой министра обороны Украины Михаила Федорова.

Об этом сообщила немецкая газета Berliner Zeitung (BZ).

Фон дер Ляйен, впрочем, виду не подала ... Отставку Федорова она встретила пожиманием плеч отмечается в материале

Автор статьи — журналист и политолог Эрик Бонзе — отметил, что такое поведение фон дер Ляйен вызвало недовольство в Брюсселе.

Депутат Европарламента от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Фабио Де Мази заявил, что глава ЕК "закрывает глаза" на коррупцию на Украине и избегает обсуждения этой темы с Владимиром Зеленским.

Увольнение украинского министра обороны Федорова показывает, какая борьба за власть бушует за кулисами ... Госпожа фон дер Ляйен закапывает миллиарды на Украине, где процветает коррупция высказался Де Мази

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, в свою очередь, потребовал от Зеленского разъяснений по поводу отставки Федорова.

Представитель ЕС отметил, что теперь Киеву необходимо оперативно прояснить ситуацию Брюсселю, а там будут думать, как теперь будет организована военная помощь Украине.

Визит Урсулы фон дер Ляйен в Киев прошел 15 июля.

Федоров занимал пост министра обороны Украины всего полгода и был отправлен в отставку после увольнения Радой прежнего кабинета министров во главе с Юлией Свириденко.

Назначение нового министра обороны пока не состоялось, временно обязанности исполняет и. о. главы Службы безопасности Украины (СБУ) Евгений Хмара.

Экс-министр опубликовал в соцсетях прощальный пост о том, что он сделал и чего не успел в качестве главы военного ведомства.

Отставка чиновника была обусловлена, в том числе, его конфликтом с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским, которого Федоров предлагал заменить. После увольнения экс-министра в различных городах Украины начались акции протеста.

Источники газеты The Financial Times допустили, что увольнение Федорова могло быть связано с его отказом передавать выгодные госконтракты привилегированным компаниям.